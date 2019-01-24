Haberler > Günaydın Haberleri > Betül Demir, Ayşen Gruda'nın Arda Turan ile olan anısını anlattı! Son doğum gününde...

, Ayşen Gruda'nın ile olan anısını anlattı! Son doğum gününde...

74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. İşte Ayşen Gruda'nın son doğum gününde 'la olan anısı...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 16:20
Betül Demir, Ayşen Gruda'nın Arda Turan ile olan anısını anlattı! Son doğum gününde...

74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. Ayşen Gruda'nın son doğum gününü anlattı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Betül Demir, Ayşen Gruda'nın Arda Turan ile olan anısını anlattı! Son doğum gününde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN