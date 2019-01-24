Betül Demir, Ayşen Gruda'nın Arda Turan ile olan anısını anlattı! Son doğum gününde...

74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. İşte Ayşen Gruda'nın son doğum gününde Arda Turan'la olan anısı...
Giriş Tarihi: 24.1.2019 16:19Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 16:20
74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. Betül Demir Ayşen Gruda'nın son doğum gününü anlattı...