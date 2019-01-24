Bir Zamanlar Çukurova'da rüzgarın yönü değişiyor! Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak?

Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak.