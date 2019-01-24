Bir Zamanlar Çukurova'da rüzgarın yönü değişiyor! Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak?

İzleyiciden her hafta tam not alan ve her bölümü merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta... Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova’da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17. bölümünde olacaklar ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 24.1.2019 17:20Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 17:28
Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak.