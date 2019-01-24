Ceyda Düvenci o hayalini anlattı… "Eğer çocukluğum çocuklarımla arkadaş olsaydı..."

DÜVENCİ HAYALİNİ BÖYLE ANLATTI:

Eğer çocukluğum çocuklarımla arkadaş olsaydı çok eğlenirdik. Çılgınlar gibi oynardık, çok gülerdik. Hep bahçede oynardık. Mesela bir çiftliğimiz olurdu.