Ceyda Düvenci o hayalini anlattı… "Eğer çocukluğum çocuklarımla arkadaş olsaydı..."
Sevilen oyuncu Ceyda Düvenci, çocuklarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı yalnızca paylaşım için değil aynı zamanda takipçilerine bilgiler vermek için de kullanan Ceyda düvenci, binlerce beğeni alıyor. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kendi çocukluğu ile kızı Melisa ve oğlu Ali Okan'ın arkadaş olduğunun hayalini kurdu...İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı ve ilk kez anlattığı hayali...
Giriş Tarihi: 24.1.2019 15:07Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 15:10
DÜVENCİ HAYALİNİ BÖYLE ANLATTI:
Eğer çocukluğum çocuklarımla arkadaş olsaydı çok eğlenirdik. Çılgınlar gibi oynardık, çok gülerdik. Hep bahçede oynardık. Mesela bir çiftliğimiz olurdu.