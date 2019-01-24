‘Eski eşimin hapis cezası almasını istemem’

BUGÜN NELER OLDU

Ebru Şallı'yla nikah masasına oturmaya hazırlanan işadamı Uğur Akkuş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşıyla yürüyüş yapan Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam'a üç günlük zorlama hapis çıktığı haberleriyle ilgili konuştu: "Bu tür haberler sürekli çıkıyor ama nasıl oluyor, nasıl çıkıyor anlamıyorum. Bir türlü bitmedi. Ben kendi hayatımı yaşıyorum, çocuklarımız var, biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz." Akkuş, çocuklarının mutluluğu için eski eşinin zorlama hapis cezası almasını istemediğini de sözlerine ekledi