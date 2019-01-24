Haberler > Günaydın Haberleri > Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki , Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan efsane oyuncu Bursa Çekirge Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde akciğerlerinin su topladığı teşhisi konuldu. Hemen tedavisi başlanan Kolçak, dahiliye bölümüne yatırıldı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 16:11
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan efsane oyuncu Bursa Çekirge Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde akciğerlerinin su topladığı teşhisi konuldu. Hemen tedavisi başlanan Kolçak, dahiliye bölümüne yatırıldı.

GENEL DURUMU İYİ...

Doktorlar oyuncunun ciğerlerindeki suyu kurutmaya çalışıyor. Genel durumu iyi olan ünlü oyuncu yakında taburcu olacağını belirtti. Ünlü oyuncu 19 Temmuz 2017'de şarkıcı oğlu Harun Kolçak'ı kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN