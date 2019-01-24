Hakan Aysev: Doğru kararı vermem için 50 sene gerekiyormuş

Evliliğim çok ama çok iyi gidiyor. Galiba doğru kararı vermem için 50 sene gerekiyormuş bana. Çok doğru bir insanla doğru bir karar aldık. Evliliğimiz hızlı olmadı oturduk düşündük, her şeyi ortaya koyduk. Benim hayatım mesleki açıdan hep çok yoğun geçti. Dünyada kariyer yaptım, sizlerin de sayesinde operayı daha fazla duyurdum.

HEP AİLE ÖZLEMİYLE BÜYÜDÜM

Ben anne babası ayrı bir çocuk olarak hep aile özlemiyle büyüdüm. Beraber sofraya oturulsun, beraber yemek yenilsin. Her şeyi beraber yapacağın bir ailen olsun. Şu an çok şükür aşk var.