Neşet Ertaş’ı, Mahsuni Şerif’i gençlerimize öğretmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Koray Avcı, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Avcı, üç saat sahnede kaldı. Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi müziğin efsane isimlerini anmayı unutmayan Avcı, "Önemli değerlerimizi genç arkadaşlarımıza tanıtmamız, onlara hatırlatmamız gerekiyor" diye konuştu.Koray Avcı, "Ankara'dan Kırıkkale'ye gidemiyordum. Şarkılar ve sizin sayenizde gitmediğim ülke kalmadı. YouTube'da beni 1 milyar kez tıkladığınız için teşekkür ederim. İnternetteki 1 Ocak 1984 doğumlu olduğum bilgisi yanlıştır. 1990 doğumluyum. Sanata değil, yaşa önem verdiklerinden dolayı yaşımı büyük söyledim" diye konuştu.Sahne sonrası gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Sesim elverdikçe performans sanatçısıyım. Herkese saygı duyuyorum ama playback söylemem. Bir orkestram var, ışıkçım var. Herkes para kazanacak. Boşverin playback'ı" dedi.