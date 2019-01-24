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Oyuncu 'ın ağabeyi evinde ölü bulundu

Tiyatro ve sinema oyuncusu 'ın ağabeyi , 'daki evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti.  Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İşte ayrıntılar...

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 15:04
Oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi olan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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Oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu
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