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Sanatın cipsle buluşması

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Sanatın cipsle buluşması
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun hayvan karakterleri 'Sıkı Dostlar', cips markası Cheetos ile yeniden hayat buldu. Karakterler, mozaik yapıştırma tekniği ile Cheetos Müzesi'ndeki yerini aldı. Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük Yaşaroğlu önderliğindeki tasarım atölyesi ile başlayan bir proje kapsamında ise; 200 bin liralık para ödülü, en yaratıcı 10 kompozisyonu paylaşan katılımcılar arasında bölüştürülecek. Erdil Yaşaroğlu, "Hayal gücünü geliştirecek her tür etkinliğe destek olmalıyız" dedi.
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Sanatın cipsle buluşması
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