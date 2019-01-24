Sanatın cipsle buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Ünlükarikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun hayvan karakterleri 'Sıkı Dostlar', cips markası Cheetos ile yeniden hayat buldu. Karakterler, mozaik yapıştırma tekniği ile Cheetos Müzesi'ndeki yerini aldı. Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük Yaşaroğlu önderliğindeki tasarım atölyesi ile başlayan bir proje kapsamında ise; 200 bin liralık para ödülü, en yaratıcı 10 kompozisyonu paylaşan katılımcılar arasında bölüştürülecek. Erdil Yaşaroğlu, "Hayal gücünü geliştirecek her tür etkinliğe destek olmalıyız" dedi.