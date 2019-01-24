Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada! Twitburc ile günlük burç yorumu 24 Ocak Perşembe | Astroloji

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanılan Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 24 Ocak Perşembe burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Zeynep Turan'ın "Dâhiler delilerin arasında kalmaya hazır olun " başlıklı tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 24 OCAK 2019 PERŞEMBE

Astrogündem; İletişim gezegeni Merkür'ün Kova burcuna geçmesinin yanı sıra aynı zamanda bugün Ay-Plüton 120'liği gerçekleşecek. Anlaşma yoluna giden iki çekişmeli ülke arasındaki gelişmeler dünya basınında yer alabilir. Bugünden sonra Akdeniz ve Yunanistan konuşulurken, aynı zamanda bugün depremi de konuşabiliriz.

KOÇ: Duygusallığının üstünde olduğu bugün, her şeyi yanlış anlamaya meyilli olabilirsin. İster istemez bu duygusal halin iş ortamına da yansıyacak. Şu sıralar hiçbir şey seni tatmin etmeyebilir ya da geleceğinden emin olmayabilirsin. Stresli ve gergin halini çevrene yansıtmamalısın.

BOĞA: Bir tarafta hayatın gerçekleri diğer tarafta hayallerin… İsteklerin doğrultusunda hareket ederken, kimsenin söylediğini umursamıyorsun. Evet, mutluluğun çok önemli, hayatına müdahale edilmesini istemiyor olabilirsin ama tek başına bir hayat yaşıyormuş gibi de davranmamalısın.