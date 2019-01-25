Adana’da ‘Can Dostlar’ izdihamı

BUGÜN NELER OLDU

BKMyapımı 'Can Dostlar'a Adana'da büyük ilgi! Adanalılar, 'Can Dostlar'ı izlemek için Optimum AVM Avşar Sinemaları'na akın etti. Saatler öncesinden gişede kuyruk oluşturan seyirciler, yönetmen Tuğçe Soysop, oyuncular Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu ve Duru Hoşver'i sevgi gösterisiyle karşıladı. Selim Bayraktar "Sizinle göz göze olmak çok keyifli. Bizi coşkulu karşıladığınız için teşekkür ederiz" dedi.