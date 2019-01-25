Bir Zamanlar Çukurova yine zirdeve! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova yine nefes kesen bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. İşte değişmeyen birinci Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 25.1.2019 10:48Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 10:58
HAMİNNE, HÜNKAR VE FEKELİ'NİN BÜYÜK SIRRINI MI AÇIKLIYOR?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Haminne damga vurdu!