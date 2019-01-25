‘Çınar’la Mihran Ela birbirlerini sevdi’

BUGÜN NELER OLDU

KızlarıMihran Ela doğduktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Ovalı, kızının sağlık durumu hakkında "Kötü bir süreçten geçtik, çok şükür kızımın durumu şu anda iyi ama aklıma geldikçe kötü oluyorum" dedi. Bir süre önce saçlarını kestirdiği için eleştiriye maruz kalan oyuncu, "Uzun saçın bakımı zor oluyor ve benim kendime ayıracak vaktim yok. Tüm vaktimi kızıma harcıyorum, o her şeyden önce gelir, kilo almışım kel kalmışım hiç önemli değil" dedi. Caner Erkin'in oğlu Çınar ve Mihran Ela'nın da birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, destek verdikleri sosyal sorumluk projesi hatırlatılınca "Elimizden geleni hep yaparız" dedi.