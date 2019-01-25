Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Çınar’la Mihran Ela birbirlerini sevdi’

’la birbirlerini sevdi’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019
‘Çınar’la Mihran Ela birbirlerini sevdi’
Kızları Mihran Ela doğduktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Ovalı, kızının sağlık durumu hakkında "Kötü bir süreçten geçtik, çok şükür kızımın durumu şu anda iyi ama aklıma geldikçe kötü oluyorum" dedi. Bir süre önce saçlarını kestirdiği için eleştiriye maruz kalan oyuncu, "Uzun saçın bakımı zor oluyor ve benim kendime ayıracak vaktim yok. Tüm vaktimi kızıma harcıyorum, o her şeyden önce gelir, kilo almışım kel kalmışım hiç önemli değil" dedi. Caner Erkin'in oğlu Çınar ve Mihran Ela'nın da birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, destek verdikleri sosyal sorumluk projesi hatırlatılınca "Elimizden geleni hep yaparız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çınar’la Mihran Ela birbirlerini sevdi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN