Efsane şarkılar Haliç’te yankılandı

BUGÜN NELER OLDU

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde grup, 'Ele Güne Karşı' 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Mecburen', 'Yandım', 'Ali Desidero' gibi klasikleşmiş eserlerini Haliç'i hınca hınç dolduran seyircilerle birlikte söyledi. Konser arasında seyirci ile sohbet eden grup "Sağlığımız el verdikçe, kanımızın son damlasına kadar sizlerle birlikte olacağız. Gençler ve ruhu genç kalanlara selam ederiz" ifadesini kullandı.