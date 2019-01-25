İngiliz yıldızları bir Türk giydirdi

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'delady'lik unvanına layık görülen moda tasarımcısı Zeynep Kartal, geçtiğimiz günlerde Londra'da gerçekleşen yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Ulusal Televizyon Ödülleri Töreni'ne katıldı. Özel gecede, Emily Atack, Maya Jama, Karen Clifton gibi ünlüler de Kartal tasarımı kıyafetlerle göz doldurdu. Oyuncu Emily Atack, Kartal'ın siyah kadife, vücuda oturan dantel detaylı derin yırtmaçlı elbisesini, sunucu Maya Jama ise tasarımcının taşlarla işlenmiş gri straplez elbisesini tercih etti.