Müge Anlı'ya evden kaçan kızını bulmak için geldi...Şoke eden gerçek ortaya çıktı!

Kenan Danışman Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını bulmak için gelmişti. Danışman ile ilgili şoke eden gerçekler açıklandı.Kenan Danışman 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderilmiş.

Müge Anlı'ya kızını aramak için gelen Kenan Danışman, aralarında cinayetin de olduğu ve pek çok suçtan tutuklandı!

15 YIL 3 AY 21 GÜNLÜK CEZA

6 yıl cezaevinde kalan Kenan Danışman şartı tahliye ile serbest kaldı. Danışman serbest kaldıktan sonra gasp, bıçaklama ve yağmalama gibi birçok suç işlemiş. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Danışman'ı televizyonda görüyorlar. Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden Kenan Danışman cinayet suçundan tutuklandı. 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.