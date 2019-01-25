Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada - Günlük burç yorumu 25 Ocak Cuma

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanılan Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 25 Ocak Cuma burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Zeynep Turan'ın "Neler oluyor bize!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 25 OCAK 2019 CUMA

Astrogündem; Mars-Jüpiter 120'liği uluslararası başarıları işaret ediyor. Özellikle spor alanında yaşanacak olumlu gelişmelere şahit olabiliriz. Bugünden itibaren dünya hızlandırılmış bir tura girerken dünyanın pek çok farklı ülkesinde yaşanan olayları konuşabiliriz.

KOÇ: Ay'ın konumu mesleğinle ilgili bir eğitim almak istersen sana fırsat yakalaman için öncelik sunacak. Değişen iletişim koşulları gün içinde zorluklarla karşılaşmana neden olabilir. Elektronik aletlerde yaşanacak bazı aksaklıklarla uğraşman da cabası! Kendi işini yapan bir Koç burcuysan gelir gider dengeleri ile uğraşman gerekebilir.

BOĞA: Gezegenlerin seyri seni kariyerin üzerinde daha çok düşündürecek bazı olaylar yaşamana neden olabilir. Patronun ya da yöneticinle yapacağın konuşmaların seviyesini ayarlaman gerekebilir. Bu aşamada lafı dolandırmadan, açık ve içten bir konuşma yapman yararlı olacaktır. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan iletişim aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmalısın.