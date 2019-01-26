BUGÜN NELER OLDU

20 yıl önce başladığı müzik yolculuğunda başarılı isimlerle çalışan Özgür Ordulu;2013 yılında Orka Orkestrası'nı kurdu. Ordulu, Orka Orkestrası'nı, hakkında bilinmeyenleri ve yeni projelerini GÜNAYDIN'a anlattı.Müziğe aslındabirçok müzisyeninaksine çok geç başladım.16 yaşında başladığım müzik yolculuğunda yolum Türkiye'nin çok önemli isimleriyle kesişti. Birkaç isim saymak gerekirse;Cenk Eren, Aşkın Nur Yengi, Nükhet Duru, Deniz Seki, Gökhan Özen, Murat Göğebakan...20 yıl sahnede bu isimlere eşlik ettikten sonra 2013'te Orka Orkestrası'nı kurmaya karar verdim. Amacım; müziğe gönül vermiş, Türkiye'nin çok önemli müzisyenleriyle iyi müzik yapmaktı.Bu orkestra, 20 yıllık bir tecrübenin eseri.Orkestramız 11 kişiden oluşuyor.Altı müzisyen ve beş solist olarak sahneye çıkıyoruz. Solistlerimiz;Neylan Yedikel, Petek Akçakaya, Ece Ata, Mehmet Kılınç ve Bülent Tekakpınar...24 yılda birçokünlüyle çalıştım. Hepsiylede çok iyi zamanlargeçirdim ve sahnedeneyimleri yaşadım.Müzik, gönül işi ve çalıştığım tüm sanatçılar müziğe gönül vermiş insanlardı. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu isimlerle sürpriz projeler olabilir.Ayrıcalığın Ne', Orka Orkestrası'nın ilk göz ağrısı ve müzikseverlerle buluşmamıza vesilen olan ilk şarkımız.Sevgili Mehmet Kılınç da şarkıyı çok güzel yorumladı. Çok güzel tepkiler alıyoruz ve şarkı çok beğenildi.Sırada çok özel slow şarkılarımız vardı fakat araya çok özel bir isme ait sürpriz bir cover sokmaya karar verdik. Mayıs başlarında müzikseverlerle buluşmayı planlıyoruz.Günay bizim için çok önemli bir mekan.Orada Ebru Gündeş gibi dev bir ismin altında sahneye çıkmak çok önemli. 2019 boyunca performanslarımız sürecek.Özel etkinliklerimiz de olacak.