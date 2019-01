Çocuklar sömestırde eve hapsolmasın

BUGÜN NELER OLDU

Sömestir tatilini yarıladık. İlk haftayı dinlenmekle geçiren çocuklar, sıkılmaya başladı, anne babalarsa 'Okullar bir an önce başlasın' diye geri sayıma çoktan geçti bile. İşte bu stresi yaşamamak adına tiyatrolar, müzeler, atölyeler sizleri bekliyor. İşte benim seçtiklerim:İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 12 farklı çocuk oyunu sahneleniyor. 'Pollyanna', 'Bir Kümes Hikayesi', 'Üzgün Ağaçlar Ülkesi', 'Elma Kurdu Kırtık', 'Bir Gün Ayakkabımın Teki', 'Harikalar Mutfağı', 'Mevlana'dan Öyküler' gibi oyunların öne çıktığı programın detaylarını İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.Eti Çocuk Tiyatrosu'nun yıllardır devam 'Kırmızı Başlıklı Kız' oyunu da iyi bir seçenek. 18 yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki ücretsiz gösterimleri ile 2 milyon çocuğa ulaşan oyun, bugün ve yarın Ataşehir'deki Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde. Oyun; 28, 29, 30 ve 31 Ocak'ta, Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde ise Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.4-12 yaş grubuna hitap eden İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Turta Girmemiş Orman' adlı çocuk oyunu, yarın ve 3 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde izlenebilir.İstanbul Devlet Opera ve Balesi de çocukları unutmadı. Çocuklar Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde önceki akşam ilk kez sahnelenen 'Gezginci Şövalye' oyunu ile Don Kişot ruhu ile tanıştı. 'Gezginci Şövalye' yarın ve 30 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde.5-10 yaş arasındaki çocuklar için Rezan Has Müzesi Eğitim Atölyeleri'nde 'Çamurdan Hayvan Hikayeleri' ve 'Çamurdan Hikayem' adlı iki atölye çalışması var.Zorlu PSM'de bu yıl ilk kez yapılacak olan Çocuk Sanat Festivali'nde çok güzel etkinlikler var. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik dört gün sürecek festivalde binlerce çocuk; resimden müziğe, danstan karikatüre kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Ragıp Savaş Sanat Akademisi ve Devrim Erbil de festivalin katılımcıları arasında.Uniq İstanbul'da Altınok Tiyatrosu'nun oyunları da cazip bir seçenek. Murat Altınok'un yönettiği 'Küçük Deniz Kızı', 'Pinokyo', 'Yeni Yıl Şarkısı Müzikali' ve 'Sihirli Oyuncaklar Müzikali' sahnelenmeye devam ediyor.Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, 4-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu, 1 Şubat'ta, TİM Show Center'da performans sergileyecekTiyatronun yanı sıra sinema filmine gitmek isteyenler için BKM yapımı 'Can Dostlar'ı kesinlikle önerebilirim.