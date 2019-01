İmdat! Hizmetçim dövüyor

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl, Sarıyer'deki lüks bir sitede bulunan dairesini temizletmek için 44 yaşındaki A.T. ile anlaştı. Turnagöl, bir müddet sonra hizmetlisi A.T'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. 8 Mayıs günü A.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden Turnagöl, onun çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından, Turnagöl'e ait eşyalar çıktı. Hizmetlisiyle tartışmaya başlayan ünlü oyuncu, iddiaya göre darp da edildi. Olayın ardından Turnagöl, karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu. İfadesine başvurulan hizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü ve "Darp iddiaları asılsızdır" diyerek kendisini savundu. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda A.T. hakkında basit yaralama suçundan dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.