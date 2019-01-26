Ne var ne yok?

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı, Erol Üyepazarcı'nın çevirdiği, Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği 'Amanvermez Avni' adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, çarşamba günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan 'Amanvermez Avni', ayakta alkışlandı.Multıplayer'ın gelenekselleşen Espor ve oyun festivali Chapter serisi, yedinci ayağıyla bugün Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oyunseverlerle buluşuyor. Katılımcılar, etkinlikte sevdikleri ünlülerle buluşma, favori oyunlarının turnuvalarına katılma ve teknolojinin son örneklerini deneyimleme şansı bulacak.