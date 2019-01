Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

BUGÜN NELER OLDU

Cihangir ruhunu seven, bu semtten vazgeçemeyenlerden misiniz? Öyleyse hem yeni nesle hitap eden, hem de ailece keyfini çıkarabileceğiniz bir mekandan bahsedeceğim size... Cihangir'in yenisi Arşipel Balıkçısı. Yolum İstanbul'un her daim popüler semtlerinden Cihangir'e düşünce, Arşipel'i gidip bizzat görmek istedim. Yeme-içme sektörünün önemli aktörlerinden Jüpiter Group'un imzasını taşıyan Arşipel Balıkçısı, La Scala Palace'ın teras katında bulunuyor. Mekanın sahibi Tayfun Topal, burayı bir mahalle balıkçısı olarak tasarlamış. Mahalle balıkçısı dediğime bakmayın; mekanın manzarası, birçoklarını kıskandıracak kadar iddialı.Masaya oturduğunuz anda; Topkapı Sarayı ve Ayasofya'yı içine alan, 360 derecelik Tarihi Yarımada manzarası karşılıyor sizi. Ben akşam saatlerinde gittim ancak günbatımı öncesi bir tarafta Galata Kulesi, diğer tarafında Kız Kulesi'ni izlemenin çok keyifli olacağını tahmin edebiliyorum.Kurduğu her restoranla sektöre farklı bir bakış açısı getirmeye çalışan Topal, Arşipel'de de beni şaşırtmadı. Bildiğimiz balıkçıların aksine Arşipel; dekorasyonuyla yenilikçi bir atmosfer sunarken, ruhuyla eski İstanbul samimiyetini anımsatıyor. Her fırsatta gitmek isteyeceğiniz bir adrese dönüşmesi içten bile değil...Peki ya yemekler? Mezeler ve salatayla başlayan yemek keyfi, ara sıcaklar ve taze balık çeşitleriyle gerçek bir ziyafete dönüşüyor. Restoranın ortasına kurulan barda; rengarenk mezeler, zeytinyağlılar ve salataları görüp seçiyorsunuz. Ege kıyılarını hatırlatan ot çeşitleri de iştahınızı açacak. Küçük ama kapsamlı bir manav tezgahını anımsatan salata barda ise; taze yeşillikler, renk renk biberler salata keyfinizi cazip kılacak. Balık çeşitleri ise saymakla bitmeyecek kadar zengin...Yazdıklarımı okuyunca kafanızda canlanan fiyatları az çok tahmin edebiliyorum ancak fiyatlar tahminlerinizin daha altında seyrediyor. Örneğin, zeytinyağlı tabaklar 16-18 TL arasındayken ahtapot kokoreç, balık kebap, kalamar yahni gibi ara sıcaklar 40 lira civarında. Yani iki kişi samimi bir yemek yemek isterseniz içeceğinize ve balığınıza bağlı olarak değişecek şekilde kişi başı 130-200 lira arasında hesap ödersiniz. Ancak özel misafirlerinizi, her lezzetin tadına bakarak doya doya ağırlamak isterseniz kişi başı fiyatınız 320 TL civarında olur. Masaya en son gelen Arşipel cennet tatlısı ise aklınızı başınızdan alabilir. Kadayıf ve cevizin gözlerinizin, önünde kaymak şelalesiyle buluşmasını bir süre unutamayabilirsiniz. Sipariş verirken kafanız çok karışırsa deneyimli Arşipel ekibi hemen yardımınıza koşacaktır hatta sizi uğurlarken mekandaki kuzine sobada pişirilen kestanelerden ikram etmeyi unutmayacaklardır. Sonuç olarak; benim gibi sadece güzel bir yemek değil huzurlu bir ortam arayanlardansanız, kulağınıza çalınacak nostaljik müziklerin de eşliğiyle Arşipel'de saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.