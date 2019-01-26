Telekulak ailesine şok ceza

Miss Model of Turkey 2005 birincisi eski manken Sinem Sülün, 2013 yılında işadamı Mustafa Yüksel'le evlenmişti. Yatak odasındaki üçlü prizde böcek bulunca mahkemeye başvuran Sinem Sülün, kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Yüksel Ailesi hakkında 'Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan dava açıldı. Sülün, bu süreçte eşi Mustafa Yüksel'den boşandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davada, Sinem Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel, 'Zincirleme şekilde kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



ERTELEMEYE RET

Yüksel Ailesi'nin avukatları, kararın iptal edilmesini ve suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, eski eş Mustafa Yüksel'in beraatine karar verdi, kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel'in cezasını ise iyi hal indirimi uygulayarak 2'şer yıl 6'şar ay 25'er güne düşürdü. Bu sırada Sülün'ün avukatı Bülent Ernas, "Genç bir kadın ve yeni evli olan Sülün'ün yatak odası, gizlice dinlenerek özel hayatına, en mahrem ve en özel alanına tecavüz edilmiştir" diyerek Yüksel Ailesi'ne 500 bin liralık tazminat davası açtı. Kararın kesinleşmesi sonrası, yeniden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuran kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel, aldıkları hapis cezasının infazını ertelemek istedi. Fakat mahkeme, infazın ertelenmesi talebini reddetti. İnfaz erteleme süresi dolduğu için Yüksel Ailesi hakkında yakalama kararı çıktı.

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