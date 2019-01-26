Telekulak ailesine şok ceza

Miss Model of Turkey 2005 birincisi eski manken Sinem Sülün, 2013 yılında işadamı Mustafa Yüksel'le evlenmişti. Yatak odasındaki üçlü prizde böcek bulunca mahkemeye başvuran Sinem Sülün, kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Yüksel Ailesi hakkında 'Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan dava açıldı. Sülün, bu süreçte eşi Mustafa Yüksel'den boşandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davada, Sinem Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel, 'Zincirleme şekilde kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.