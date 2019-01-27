Arabesk ve pop aynı sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Bendeniz ve Serkan Kaya önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde konser verdi. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan 'Bendeniz Best Of ' albümünde 'Biri Var' şarkısını birlikte seslendiren ikili, şarkıyı bu kez Haliç Kongre Merkezi'ni dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Konserin açılışı Bendeniz ile başlarken Serkan Kaya hayranlarıyla birlikte sahnede halay çekerek konseri sonlandırdı.Konser sırasında Serkan Kaya "Hangi şarkıyı sevdiysem, onu seslendirmek nasip oldu. Müslüm Gürses'ten 'Bir Bilebilsen', Ferdi Tayfur'dan 'Hatıran Yeter' ve şimdi de Bendeniz ve rahmetli Harun Kolçak'ın seneler önce birlikte seslendirdiği 'Biri Var' şarkısı" diyerek konuştu. Bunun üzerine Bendeniz'de "Şarkıyı yazan insan herkesten mutlu olmaz. Bir mutluluğum Harun idi, diğer mutluluğum Serkan oldu" dedi.