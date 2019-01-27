Doğum gününü Haliç’te 3 bin kişiyle kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Rubato grubu ve Zara, 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbullular'a müzik dolu bir gece yaşattı. İkinci yarıda sahneye çıkan Zara, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Sema Çiçekçi imzalı iki kıyafetle sahneye çıkan Zara, göze de hitap etti. Gecede Zara, yaşgününü de kutladı. Ünlü sanatçı tam şarkıya başlayacağı sırada; Rubato, Kutsi ve Polat Yağcı sahneye pasta ile çıktı. 3 bin kişinin aynı anda 'Mutlu Yıllar' yazılı fotoğraflarını kaldırması, sanatçıyı duygulandırdı. Dünden bugüne Zara fotoğraflarından oluşan dev pastayı, Pelit Pastaneleri iki günde hazırladı. Zara, "Şu ana kadar yaşadığım en şahane doğum günü" diye konuştu.