En duygusal armağan

BUGÜN NELER OLDU

Müzikdünyasının sevilen gruplarından Gece Yolcuları, Müslüm Gürses şarkılarını seslendirdiği 'Baba Şarkılar' projesiyle hayranlarıyla buluştu. Grubun solisti Edis İlhan, büyük beğeni toplayan bu projeyi geçtiğimiz günlerde kaybettiği babasına ithaf etti. Gece Yolcuları'nın merakla beklenen yeni sahne projesi 'Baba Şarkılar', müzikseverlerden tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde Babylon'da gerçekleşen lansmana İstanbullu müzikseverlerin yanı sıra; spor, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Gürses'in efsane şarkılarından 'Bir Ömür Yetmez ki' ile sahneye çıkan grup, büyük bir alkış yağmuruyla karşılandı.