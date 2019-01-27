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: Gruda’yı çok özleyeceğiz

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Funda Arar: Gruda’yı çok özleyeceğiz
Funda Arar önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Arar'ın sahnede giydiği kırmızı latex kıyafet dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ayşen Gruda hakkında konuşan Funda Arar "Onun filmleriyle büyüdük. Onu çok sevdik. Ondan çok şey öğrendik... Gittiği yerde onu Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul karşılayacak. Onu çok özleyeceğiz" dedi. Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede arabesk albümünden derlediği şarkıları seslendiren Arar, konserin finalini ise Türk Sanat Müziği'nden seçkilerle yaptı.
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Funda Arar: Gruda’yı çok özleyeceğiz
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