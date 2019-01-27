Funda Arar: Gruda’yı çok özleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Funda Arar önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Arar'ın sahnede giydiği kırmızı latex kıyafet dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ayşen Gruda hakkında konuşan Funda Arar "Onun filmleriyle büyüdük. Onu çok sevdik. Ondan çok şey öğrendik... Gittiği yerde onu Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul karşılayacak. Onu çok özleyeceğiz" dedi. Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede arabesk albümünden derlediği şarkıları seslendiren Arar, konserin finalini ise Türk Sanat Müziği'nden seçkilerle yaptı.