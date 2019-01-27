Haminne, Hünkar ve Fekeli’nin büyük sırrını mı açıklıyor?

BUGÜN NELER OLDU

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne 'Haminne' damga vurdu. Alzheimer hastalığı sebebiyle tüm geçmişini silen 'Haminne', herkesin içinde 'Hünkar'a "Seni Fekeli'ye vermem" dedi. 'Haminne', 'Hünkar' ve 'Fekeli' aşkını herkese açıklamış mı oldu? 'Haminne'nin hatırladıkları doğru mu? 'Haminne'ye gözü gibi bakan 'Hünkar', herkesten sakladığı sırlarını onun ağzından mı işitiyor? 'Haminne'nin sözleriyle aralanan kapıdan geçmişe uzanan 'Hünkar-Fekeli' aşkı nasıl dökülecek? Bu hikayede aşk mı var, yoksa karşılık görmemiş bir sevgi mi? İzleyici şimdi, 'Demir' ve 'Yılmaz' arasındaki mücadale kadar, 'Hünkar' ve 'Fekeli' arasındaki geçmiş hesapları da merak ediyor. Adana'ya yeni gelen 'Müjgan Doktor' ve 'Yılmaz'ın yakınlaşması nereye varacak? 'Züleyha, 'Müjgan Doktor'u hem 'Demir'den hem de 'Yılmaz'dan kıskanıyor. 'Züleyha', 'Müjgan Doktor' ile ilgili harekete geçecek mi? Perşembe akşamlarının reyting sıralamasında açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova', her perşembe atv'de.