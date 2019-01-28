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15 saniyeye 300 bin tık

Giriş Tarihi: 28.1.2019
15 saniyeye 300 bin tık
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, önceki akşam Günay Restaurant sahnesindeydi. Rezervasyonları haftalar önce kapanan gecede Gündeş, yeni albüm heyecanını da sevenleriyle paylaştı. Zuhair Murad imzalı, taşlarla süslü bir elbiseyle sahneye çıkan Gündeş, 31 Ocak'ta çıkacak albümüyle ilgili şöyle konuştu: "Bugünlerde çok heyecanlıyım. Bir an önce yeni şarkılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum." Albümün çıkış şarkısının 15 saniyelik bir bölümünü Instagram'dan yayınlayan sanatçının paylaşımı, kısa sürede 300 bin kez dinlendi.
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