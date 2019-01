BUGÜN NELER OLDU

Yarı yıl tatilini sinema salonlarına taşıyan 'Can Dostlar' ekibi, geçtiğimiz günlerde Adapazarı'ndaydı. Her ilde olduğu gibi Adapazarı'nda da sevgi seliyle karşılaşan ekibin mutluluğu görülmeye değerdi. Yönetmen Tuğçe Soysop ve oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik ve Arda Taşarcan; Agora AVM'de sevenleriyle buluştu. Ekip 'Can Dostlar'a gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.