‘Bu gitar sayesinde kilolarımı saklıyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Arabeskmüziğinin usta yorumcusu Ümit Besen ile Türk rock müziğin kadın vokallerinden Pamela, önceki gün birlikte çıktıkları Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı. Gecenin açılışını yapan Besen, "Piyanonun başından kalktım zayıfladım. Gitar da zaten göbeği kapatıyor, öyle bir artısı var" diye konuştu. Konserin ilk yarısında romantik rüzgarlar estiren Besen, ikinci bölümde sahneyi Pamela ile paylaştı. 'Nikah Masası' şarkısındaki danslarıyla büyük alkış alan ikili, performanslarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Pamela, danslarıyla da izleyiciyi hayran bıraktı.