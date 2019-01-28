‘Dubai’de kaldığımız otelin yarım saatini bile ödeyemem’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Demet Akalın, önceki akşam Gece Nakkaştepe'de sahneye çıktı. İki saat sahnede kalan şarkıcı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Boşandıktan sonra barıştığı Okan Kurt ve kızları Hira'yla gittikleri Dubai tatilinden yeni dönen Akalın, "Çok güzel bir tatil yaptık bir hafta, kafamı toparladım. Yeni albüm için stüdyoya gireceğim, 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Sosyal medyada görmediğimiz anılarınızı da bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Bol bol gezdik. Kızımı ve arkadaşlarını oradaki oyun parklarına götürdük. Çok sevdiğimiz bir aileyle birlikte, inanılmaz lüks bir otelde ağırlandık. Yoksa oranın yarım saatlik ücretini bile ödeyemem. Fatih Ürek de vardı. Özlem Yıldız'a da indirim yapıyorlar, ona tam sponsor değiller."Ünlü şarkıcı, bir süredir küs olduğu ve geçtiğimiz günlerde barıştığı Hande Yener'le Instagram'da birbirlerini takip etmeye başlamalarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Flört eder gibi mesajlaşıyoruz. Geçen bir sürü yıla yazık oldu çünkü biz müzik adına önemli karakterleriz. Birlikte çok güzel şeyler yapabilirdik. Bizi seven kitle de bu durumdan olumsuz etkilendi ama şimdi onları sevindirecek birkaç gelişme olabilir. Müzikal anlamda birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz."Yeni albümü hakkında bilgi veren Demet Akalın, şunları söyledi: "Önemli isimlerden aldığım 12-13 şarkı olacak. Şarkıları toplamaya erken başladım. Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Tan, Hakan Altun sağ olsun çok yardım etti. İzmirli Derya diye bir kız var, ondan şarkı aldım. Herkes bana şarkı hediye etmek istiyor, ölecek miyim yoksa? Onlarla zorla hesaplaşabiliyoruz. Tan zaten hiç para istemiyor, Emirkan da 'Senin paran bana geçmez' diyor. Bir şey aramadım ama bakalım altından ne çıkacak?"