‘İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz’

BUGÜN NELER OLDU

Türk popunun usta yorumcusu Yıldız Tilbe, Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de performans sergiledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tilbe, "Kıbrıs'ı seviyorum, evimizin arka bahçesi gibi çok güzel bir yer" dedi. Single çıkaracağının müjdesini veren Tilbe, Sezen Aksu ile gerçekleştirmeyi planladıkları projeler için "Sezen Hanım yoğun, ilk fırsatta beni arayacak" dedi. Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Tilbe, "İnşallah, canı isterse döner. Özgür bırakalım onu ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim; Sezen, sahneye çıkmalı, bu bir ihtiyaç" diye konuştu.Tilbe, gazetecilerin "Siz de müziği zirvede mi bırakacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Benim için her gün zirve. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür." Tilbe, 'Bir zamanlar kavgalı olduğunuz İbrahim Tatlıses, 'İbo Show'a tekrar başlayacak. Sizi davet ederse katılır mısınız?" sorusuna ise "Bir başlasın da gerisini düşünürüz" diye cevap verdi. Yıllar önce 'İbo Show'a konuk olan Tilbe, Tatlıses'le sert bir tartışma yaşayıp programı terk etmişti. Tilbe bu açıklamasıyla Tatlıses'e zeytin dalı uzatmış oldu. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İbrahim Tatlıses'e "Ölüm çok başka bir şey" diyerek başsağlığı da diledi.14ŞUBAT için güzel bir sürprizi olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, "Aşk size ne zaman uğrayacak?" sorusuna "Boş yere beklemeyin, beni biri ile yan yana görmek için daha çok beklersiniz" diye yanıt verdi.