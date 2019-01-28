‘Karı-kocalar bile bazen kıymet bilmiyor’

BUGÜN NELER OLDU

Serdar Ortaç, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen Halkın Yıldızları konserleri kapsamında önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç'a Haliç'i dolduran binler, bütün gece eşlik etti. Konser sonrası gazetecilerle sohbet eden Ortaç, Yeliz Yeşilmen'in "Serdar, Chloe'i bırak, seni seven bir kadından çocuk yap" sözlerininin hatırlatılması üzerine, "Kimse dışarıdan gördüğüyle bizim içimizi bilemez. Yani eşim beni ne kadar seviyor, kim bilebilir ki? Bazen karı-koca bile birbirini ne kadar sevdiğini bilmiyor. Ben karımı seviyorum, o da beni seviyor. Ben buna inanıyorum" dedi. Röportaj esnasında küçük bir hayranı, Serdar Ortaç'ın yanına gelip boynuna sarıldı. Ortaç, çocuk özlemini eşinin kardeşleri ve yeğenleri ile giderdiğini söyledi. Konser arasında seyirci ile sohbet eden Ortaç, "Kadına nasıl davranılır kitabını alacağım. Babam gibi Osmanlı erkeği olamadım" diye konuştu. Sanatçı, yoğun bakımda olan kardeşi için de herkesten dua istedi.