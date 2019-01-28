Lezginka, danslarıyla İstanbulluları büyüledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gösteride Lezginka, "Rutullerin Dansı", "Gorski Dansı", "Köyde Şenlik", "Kumukların Dansı", "Dağlıların Dansı", "Nogayların Dansı" ve "Selam Dansı"nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergiledi. Topluluğun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteriyi yaklaşık iki bin kişi izledi.

Lezginka 60. sanat yılı dolasıyla hazırladığı özel gösterinin dünya turnesine ilk kez Türkiye'den Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan başladı. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu yıl kültür ve turizm yılı ilan edilmişti.

Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100'den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.

"Lezginka" adıyla 1958 yılında kurulan Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu'nun başkanlığını, 1993 yılından bu yana Rusya Federasyonu onur ödülü sahibi ve kültür emekçisi Canbolat Magomedov üstlenirken, sanat yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu onur sanatçısı Zalimhan Hangereyev yapıyor.

Kızılordu Korosu Mart Ayında CRR'de!

"2019 Kültür - Turizm yılı" kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 10 Mart'ta, Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, ardından Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.