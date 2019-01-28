Önce Avustralya sonra Avrupa turnesi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimizyılın en çok satan albümlerinden birine imza atan İrem Derici, bu yıla da hızlı başladı. Önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dünya Şampiyonlar Kickboxs Gecesi'nde sahneye çıkan Derici'nin rekor sayıda konser anlaşmasına imza attığı öğrenildi. Ünlü popçu, önümüzdeki günlerde ilk olarak Avustralya'da sevenleriyle buluşup bu kıtada dört konser verecek. Avustralya'nın ardından Avrupa turnesine çıkacak şarkıcı, sırasıyla Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih, Hamburg ve Amsterdam'da performans sergileyecek. Derici; konser başına 30 bin Euro alacağı 10 konserlik Avrupa turnesinin sonucunda, toplam 1 milyon 800 bin TL kazanacak.