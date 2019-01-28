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‘Organize İşler 2’ 1 Şubat’ta vizyona giriyor

Giriş Tarihi: 28.1.2019
‘Organize İşler 2’ 1 Şubat’ta vizyona giriyor
Yılmaz Erdoğan; 1 Ocak'ta vizyona girmesi planlanan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin gösterim tarihini, sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan mısır krizi nedeniyle ertelemişti. Filmin vizyon tarihi belli oldu. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola gibi isimlerin rol aldığı film, 1 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'; 'Asım Noyan' ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Kimsenin yakalamayı başaramadığı dolancırıcı Noyan ve çetesi, bu kez bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılınca işler karışıyor.
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‘Organize İşler 2’ 1 Şubat’ta vizyona giriyor
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