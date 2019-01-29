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'nın cenazesinde ’nun cebinden 5 bin TL çalındı

, geçen hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, ünlü isimlerin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda'yı sonsuzluğa uğurlayanlardan biri de oldu. Nuri Alço, "Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı" açıklaması ile herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:35
Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço’nun cebinden 5 bin TL çalındı

Usta oyuncu , katıldığı magazin programında 'nın cenaze töreninde kargaşadan cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.

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Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço’nun cebinden 5 bin TL çalındı
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