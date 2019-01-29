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: Baş karakter olmak kolay herkese yetmek güvenilir olmak zor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu , 54 yaşına bastı. Kaynarca için basına kapalı bir kutlama yapıldı. Ünlü oyuncunun dizideki arkadaşları, sosyal medyada ‘Babaların babası iyi ki doğdun!’ diye mesaj paylaştı. Tüm ekip gecedeydi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Oktay Kaynarca: Baş karakter olmak kolay herkese yetmek güvenilir olmak zor

Atv'nin efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki akşam 54'üncü yaşgününü Kadıköy'deki Roka Balık'ta kutladı. Gecede Emel Müftüoğlu ve Zara ile 'Vardar Ovası' türküsünü söyleyen Kaynarca, pastasını keserken duygu dolu anlar yaşadı.

EDHO'daki rol arkadaşları da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Kaynarca'nın yaşgününü kutladı. Dizide 'Alparslan'ı canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı, 'İyi ki doğdun abi, hep gülümse' notuyla paylaştı. Dizinin 'İlyas'ı Ozan Akbaba ise şunları yazdı: 'Baş karakter olmak kolay. Ama iyi oyuncu olmak, ekibin başı olmak, herkese yetmek, lider olmak, güvenilir olmak, sana duyulan sevginin, saygının taze kalmasını sağlamak zor. Bu yüzden sana hep gıpta etmişimdir. İyi ki varsın.'

Yalçın Hafızoğlu ise 'İyi ki doğdun babaların babası' diyerek Kaynarca'yı tebrik etti.

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Oktay Kaynarca: Baş karakter olmak kolay herkese yetmek güvenilir olmak zor
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