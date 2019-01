BUGÜN NELER OLDU

Sinan Çetin'in 1993'te gösterime giren 'Berlin in Berlin' filminden uyarlanan 'New York in New York' filmi, 8 Şubat'ta vizyonda. Filmin yönetmenleri Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli şöyle konuştu: "Yeni nesil için Çetin'in mirasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Kurgusunu, mekanını ve finalini değiştirerek fark yarattık. Filmimiz 'Berlin in Berlin'e bir saygı duruşu niteliğinde."