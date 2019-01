BUGÜN NELER OLDU

Ünlüsanatçı Sibel Can, önceki akşam Merit Park Hotel'de sahneye çıktı. Yaklaşık bin kişinin izlediği konserinde 'Suistimal' isimli şarkısını "Bütün elleri görmek istiyorum" diyerek seslendiren Can, enerjisiyle hayranlarını coşturdu. Can, gecede Zeki Müren'i yad ederek 'Şimdi Uzaklardasın' adlı şarkıyı da söyledi.