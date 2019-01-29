Çek bir hamburger şef!

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüetçi GürkanŞef,lezzet tutkunlarınabir sürprizyaparakArnavutköy'deyenimekanı Mr.Asado Burger'iaçtı.Açılışa; Demet Özdemir,Can Yaman, Fatma Toptaş,Özge Gürel ve AslıHünel-Savaş Yurtsevergibi isimler katıldı. Hamburgerlezzetinin sınırlarınızorlayacak mekan,tandır etinden yapılanburgerleriyle dünyada ilkolma özelliğinitaşıyor.2014 yılındayola çıkanGürkanŞef, "2019,Türkiye'deadetahamburgeryılı olacak"dedi.Bayiliklerverecek olan GürkanŞef, "Gıda işinde hizmetverecek kişilerde tecrübeçok önemli. Girişimci birruha ve başarma hırsınasahip, iş geçmişi ve yönetimtecrübesi olan bayiadaylarına kapımız açık"diye konuştu.