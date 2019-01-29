Haberler > Günaydın Haberleri > Çek bir hamburger şef!

Çek bir hamburger şef!

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Çek bir hamburger şef!
Ünlü etçi Gürkan Şef, lezzet tutkunlarına bir sürpriz yaparak Arnavutköy'de yeni mekanı Mr. Asado Burger'i açtı. Açılışa; Demet Özdemir, Can Yaman, Fatma Toptaş, Özge Gürel ve Aslı Hünel-Savaş Yurtsever gibi isimler katıldı. Hamburger lezzetinin sınırlarını zorlayacak mekan, tandır etinden yapılan burgerleriyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. 2014 yılında yola çıkan Gürkan Şef, "2019, Türkiye'de adeta hamburger yılı olacak" dedi. Bayilikler verecek olan Gürkan Şef, "Gıda işinde hizmet verecek kişilerde tecrübe çok önemli. Girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olan bayi adaylarına kapımız açık" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çek bir hamburger şef!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN