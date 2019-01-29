Çek bir hamburger şef!

Ünlü
etçi Gürkan
Şef,
lezzet tutkunlarına
bir sürpriz
yaparak
Arnavutköy'de
yeni
mekanı Mr.
Asado Burger'i
açtı.
Açılışa; Demet Özdemir,
Can Yaman, Fatma Toptaş,
Özge Gürel ve Aslı
Hünel-Savaş Yurtsever
gibi isimler katıldı. Hamburger
lezzetinin sınırlarını
zorlayacak mekan,
tandır etinden yapılan
burgerleriyle dünyada ilk
olma özelliğini
taşıyor.
2014 yılında
yola çıkan
Gürkan
Şef, "2019,
Türkiye'de
adeta
hamburger
yılı olacak"
dedi.
Bayilikler
verecek olan Gürkan
Şef, "Gıda işinde hizmet
verecek kişilerde tecrübe
çok önemli. Girişimci bir
ruha ve başarma hırsına
sahip, iş geçmişi ve yönetim
tecrübesi olan bayi
adaylarına kapımız açık"
diye konuştu.