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gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

, 'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan eski eşi 'i adliyede yalnız bırakmadı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 17:10
Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız'ın boşandığı iş adamı Sinan Serter, Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Haberi alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek önce oğlu Demir'i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu.

OĞLUNUN YANINDA GÖZALTINA ALINDI

İş dünyasının ünlü ismi ve sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklılarının şikayetleri üzerine jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına alındı.

ESKİ EŞİNİ ADLİYEDE YALNIZ BIRAKMADI

Eski eşinin gözaltına alındığı haberini alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek oğlu Demir'i yalnız bırakmadı. Ünlü sunucu Yıldız, oğlunun ardından soluğu Bursa Adliyesinde aldı. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le birlikte Uludağ tatiline devam ediyor.

Özlem Yıldız, oğlunun yanında olduğunu paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı
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