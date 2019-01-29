Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter gözaltına alındı!

Sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter oğlu ile birlikte Uludağ’a tatile gitti. Sinan Serter, alacaklıların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Oğlu ile birlikte kaldığı otele gelen jandarma ekipleri Serter’i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı. Haberi alan Özlem Yıldız hemen oğlu Demir’in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız’ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:55Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 12:04
Sunucu Özlem Yıldız, sekiz yıl evli kaldığı oğlunun babası Sinan Serter'den 2013'te boşanmıştı. Serter, oğlu Demir'le birlikte çıktığı Uludağ tatilinde gözaltına alındı