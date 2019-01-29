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'ın eski eşi gözaltına alındı!

Sunucu ’ın eski eşi oğlu ile birlikte Uludağ’a tatile gitti. Sinan Serter, alacaklıların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Oğlu ile birlikte kaldığı otele gelen jandarma ekipleri Serter’i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı. Haberi alan Özlem Yıldız hemen oğlu Demir’in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız’ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 12:04
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter gözaltına alındı!

Sunucu , sekiz yıl evli kaldığı oğlunun babası 'den 2013'te boşanmıştı. Serter, oğlu Demir'le birlikte çıktığı Uludağ tatilinde gözaltına alındı

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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter gözaltına alındı!
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