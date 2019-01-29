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Ünlü komedyen ile aşklarını ilan etti

Son günlerde ’in oyuncu ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ata Demirer, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşklarını herkese duyurdu. Son günlerde 46 yaşındaki Ata Demirer’in 24 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:08
Ünlü komedyen Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti

ve ünlü komedyen 'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift, aşkını ilan etti. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

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Ünlü komedyen Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti
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