Ünlü komedyen Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti

Son günlerde Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ata Demirer, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşklarını herkese duyurdu. Son günlerde 46 yaşındaki Ata Demirer’in 24 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı.
Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:57Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:08
Aslı Turanlı ve ünlü komedyen Ata Demirer'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift, aşkını ilan etti. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı