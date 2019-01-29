Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses o yoruma ateş püskürdü!

Geçen günlerde annesi Leyla Tatlı’nın vefatıyla sarsılan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yüzünden eleştiri aldı. İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan İbrahim Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı İbrahim Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yazdı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı. Türkücü; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle isyan etti.
Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:55Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:00
İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda tedavi gören annesi Leyla Tatlı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından İzmir'de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses'in takipçileri o paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu