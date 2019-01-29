Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses o yoruma ateş püskürdü!

İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda tedavi gören annesi Leyla Tatlı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından İzmir'de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses'in takipçileri o paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu