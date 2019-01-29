Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları | Günlük burç yorumu 29 Ocak Salı - Astroloji

Büyük bir merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 29 Ocak Salı burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bugünün kıymetini bilmek gerek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 29 OCAK 2019 SALI (ASTROLOJİ)

ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs 45'liği medya sektörünü ön plana çıkarıyor. Medya patronlarının hesabının ekonomik gelişmelerle uyuşmayacağını işaret eden gökyüzü, bu defa dizi sektörünün farklı kararlarla karşımıza çıkabileceğinin de altını çiziyor. Birçok dizi bugünden sonra tehlikede!

KOÇ

Ay, akşam saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. Seni derin düşüncelere sürükleyecek gelişmelerle karşılaşabilirsin.

BOĞA

Ay, akşam saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. İlişkilerindeki yerini hesaplayacağın bir güne giriyorsun.

İKİZLER

Ay, akşama kadar boşlukta hareket edecek. Güne nedenini bilemediğin bir yorgunlukla uyanabilirsin.

YENGEÇ

İş hayatında 'İstediğim bu değildi' diye iç geçireceğin şeyler, bugün gereğinden fazla zihnini yorabilir.