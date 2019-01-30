Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço’nun cebinden 5 bin TL çalındı

Ayşen Gruda, geçen hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, ünlü isimlerin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda'yı sonsuzluğa uğurlayanlardan biri de Nuri Alço oldu. Nuri Alço, "Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı" açıklaması ile herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:30Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:05
Usta oyuncu Nuri Alço, katıldığı magazin programında Ayşen Gruda'nın cenaze töreninde kargaşadan cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.