‘İş dışındaki konularla anılmak istemiyorum’

Geçen ay şarkıcı Sıla ile aynı aracın içinde samimi bir şekilde görüntülenen şef Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde Sırma'nın Akaretler Fireya'daki bir etkinliğine katıldı. Amani, gazetecilerin Sıla ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını "Bugüne kadar işimle gündemde oldum, bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Bu konular hakkında konuşmayacağım" diyerek yanıtlamadı. Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'nun bu olay sonrası sosyal medyadan kendisini takip etmeyi bırakmasıyla ilgili de "Konuşacağımı konuştum" demekle yetindi.







O FOTOĞRAFTAN SONRA KARISI ÜNLÜ ŞEFİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBİ BIRAKTI

eşi Hazer Amani'yi, Sıla ile çekilen o fotoğrafından sonra sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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