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‘İş dışındaki konularla anılmak istemiyorum’

Şef , ile arabada uyurken çekilen fotoğrafları sonrası ilk kez görüntülendi. Bir davete katılan Amani, Sıla ile ilgili sorulara “İşimle gündemde kalmak istiyorum” diye yanıt verdi

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
‘İş dışındaki konularla anılmak istemiyorum’

Geçen ay şarkıcı Sıla ile aynı aracın içinde samimi bir şekilde görüntülenen şef Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde Sırma'nın Akaretler Fireya'daki bir etkinliğine katıldı. Amani, gazetecilerin Sıla ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını "Bugüne kadar işimle gündemde oldum, bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Bu konular hakkında konuşmayacağım" diyerek yanıtlamadı. Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'nun bu olay sonrası sosyal medyadan kendisini takip etmeyi bırakmasıyla ilgili de "Konuşacağımı konuştum" demekle yetindi.



O FOTOĞRAFTAN SONRA KARISI ÜNLÜ ŞEFİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBİ BIRAKTI
eşi Hazer Amani'yi, Sıla ile çekilen o fotoğrafından sonra sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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